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Утверждено расписание плей-офф Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ФК «Зенит»

РФС объявил об утверждении расписания следующих матчей плей-офф FONBET Кубка России.

Первый матч финала Пути РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет в Москве 8 апреля. Начало — в 18.15 по московскому времени.

Матчи второго этапа полуфинала Пути регионов пройдут 7-8 апреля — в первый день «Крылья Советов» в Самаре сыграют с ЦСКА (18.00 мск), на следующий — «Зенит» в Санкт-Петербурге со «Спартаком» (20.45 мск).

Путь РПЛ. Финал. Первый матч

8 апреля (среда)

18:15 «Динамо» (Москва) — «Краснодар»

Путь регионов. 1/2 финала. Второй этап

7 апреля (вторник)

18:00 «Крылья Советов» — ЦСКА (Москва)

8 апреля (среда)

20:45 «Зенит» — «Спартак»

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Источник: РФС
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Кубок России
РФС
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