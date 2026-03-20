Утверждено расписание плей-офф Кубка России
РФС объявил об утверждении расписания следующих матчей плей-офф FONBET Кубка России.
Первый матч финала Пути РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет в Москве 8 апреля. Начало — в 18.15 по московскому времени.
Матчи второго этапа полуфинала Пути регионов пройдут 7-8 апреля — в первый день «Крылья Советов» в Самаре сыграют с ЦСКА (18.00 мск), на следующий — «Зенит» в Санкт-Петербурге со «Спартаком» (20.45 мск).
Путь РПЛ. Финал. Первый матч
8 апреля (среда)
18:15 «Динамо» (Москва) — «Краснодар»
Путь регионов. 1/2 финала. Второй этап
7 апреля (вторник)
18:00 «Крылья Советов» — ЦСКА (Москва)
8 апреля (среда)
20:45 «Зенит» — «Спартак»
Источник: РФС
Новости
Судейство
12 сен 15:20
25