Марко Николич отметил, что матч с «Крыльями» был непростым для «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями после финального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).

«Победа — это всегда красиво, — сказал Николич в эфире канала «Матч ТВ». — Это третья страна и третий Кубок для меня. Я хочу поздравить команду с победой. Было тяжело, но Кубок у нас. Хочу поздравить болельщиков, которые все время были с командой. У нас впереди еще один финал.

Мы попали в групповой турнир Лиги Европы, это в очень важно, но у нас есть шанс сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Хочу поздравить свою семью. Эта победа для моего отца, который, к сожалению, ушел от нас четыре месяца назад. Я счастлив".

В составе победителей отличились Франсуа Камано, Федор Смолов и Мурило. У самарцев забил Владислав Сарвели.