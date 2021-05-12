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Марко Николич отметил, что матч с «Крыльями» был непростым для «Локомотива»

22:15
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями после финального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).

«Победа — это всегда красиво, — сказал Николич в эфире канала «Матч ТВ». — Это третья страна и третий Кубок для меня. Я хочу поздравить команду с победой. Было тяжело, но Кубок у нас. Хочу поздравить болельщиков, которые все время были с командой. У нас впереди еще один финал.

Мы попали в групповой турнир Лиги Европы, это в очень важно, но у нас есть шанс сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Хочу поздравить свою семью. Эта победа для моего отца, который, к сожалению, ушел от нас четыре месяца назад. Я счастлив".

В составе победителей отличились Франсуа Камано, Федор Смолов и Мурило. У самарцев забил Владислав Сарвели.

Локомотив — Крылья Советов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча