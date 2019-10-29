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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Мельгарехо хочет выиграть Кубок России со «Спартаком»

22:21

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо в преддверии матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» отметил, что хочет стать победителем турнира и вписать свое имя в историю клуба.

— Спартак не выигрывал Кубок России с 2003 года, — отметил Мельгарехо. — В чемпионате золотых медалей не было примерно столько же, но два года назад мы эту паузу прервали. Сделаю все, чтобы вписать свое имя в историю клуба еще раз.

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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