Мельгарехо хочет выиграть Кубок России со «Спартаком»
22:21
Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо в преддверии матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» отметил, что хочет стать победителем турнира и вписать свое имя в историю клуба.
— Спартак не выигрывал Кубок России с 2003 года, — отметил Мельгарехо. — В чемпионате золотых медалей не было примерно столько же, но два года назад мы эту паузу прервали. Сделаю все, чтобы вписать свое имя в историю клуба еще раз.
??? У Лоренсо серьезный настрой на Кубок России!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 29, 2019
Не пропустите завтра большое интервью нашего полузащитника на https://t.co/NYRkLvY4Oq#Спартак #Мельгарехо #КубокРоссии #СпартакРостов pic.twitter.com/EEFDmUhogt
Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...