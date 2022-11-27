Матвей Сафонов выступил в роли заводящего на трибуне «Краснодара»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов пропускает матча Кубка России против «Химок».

Тем не менее, он посетил игру и пришел на трибуну.

Более того, голкипер появился на фан-секторе и выступил в роли заводящего.