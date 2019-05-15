04:08 15 мая | Футбол — Олимп - Кубок России

Матиас Норманн: "Для "Ростова" ОЛИМП - Кубок России - последняя возможность попасть в еврокубки"

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Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн перед ответным матчем 1/2 финала ОЛИМП - Кубка России против "Локомотива"​ отметил, что это последняя возможность для его команде попасть в еврокубки. В первой встрече была зафиксирована ничья (2:2).

– Для нас это последняя возможность попасть в еврокубки, – цитируют "Известия" Норманна. – Мы очень мотивированы и ждем полуфинального матча. "Локомотив" – сильная команда. Их футболисты очень быстрые и атлетичные. Мы же хороши в обороне. Нужно грамотно подготовиться к этой встрече с точки зрения тактики.

"Ростов" – "Локомотив": ОЛИМП – Кубок России, 1/2 финала, 15 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 19.30 (мск)

Дополнительная информация

https://iz.ru/877926/sevastian-terletckii/protiv-loko-motiv-rostov-prodolzhaet-borbu-za-vykhod-v-ligu-evropy

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/2 финала
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