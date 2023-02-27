Матч «Урал» — «Ростов» начался с минуты молчания в память о вратаре Алексееве

Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Уралом» и «Ростовом» начался с минуты молчания в память об ушедшем из жизни бывшем вратаре екатеринбургской команды Давыде Алексееве.

25 февраля «Урал» сообщил о кончине своего воспитанника. Причины смерти 19-летнего голкипера не уточняются.

Алексеев выступал за молодежную и вторую команды «Урала», а также привлекался к сборам основной команды клуба. Летом футболист покинул «Урал» и перешел во владивостокское «Динамо».