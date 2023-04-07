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Сегодня, 11:57

Матч «Спартак» — «Акрон» пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пресс-служба «Акрона» подтвердила, что встреча состоится в Жигулевске на стадионе «Кристалл», сообщает Metaratings.ru.

Стадион в Жигулевске вмещает три тысячи зрителей. Стадион «Торпедо» в Тольятти не соответствует регламенту Первой лиги, из-за чего клуб выступает в соседнем городе.

За 26 лет после поездки в Красный Сулин «Спартак» лишь раз приезжал в город с населением менее 100 тысяч жителей — в Новотроицк. В 2011 году в Кубке России москвичи должны были сыграть выездной матч против «Истры», но встречу перенесли в Москву.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhigulyovsk-samyi-malenkii-gorod-rossii-kuda-priedet-spartak-za-26-let-241364/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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