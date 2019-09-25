Маммана и Краневиттер — в основе «Зенита» на матч с «Енисеем»
14:34
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Енисея» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России.
«Зенит»: Кержаков, Cмольников, Караваев, Маммана, Дуглас Сантос, Осорио Паредес, Шатов, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.
«Енисей»: Филиппов, Гарбуз, Рожков, Клещенко, Мильдзихов, Харитонов, Зотов, Савичев, Хубулов, Ланин, Долгов.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЕнисейЗенит! ? pic.twitter.com/cs7ibwABPk— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 25, 2019
September 25, 2019
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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября