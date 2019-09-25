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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Маммана и Краневиттер — в основе «Зенита» на матч с «Енисеем»

14:34
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Енисея» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России.

«Зенит»: Кержаков, Cмольников, Караваев, Маммана, Дуглас Сантос, Осорио Паредес, Шатов, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

«Енисей»: Филиппов, Гарбуз, Рожков, Клещенко, Мильдзихов, Харитонов, Зотов, Савичев, Хубулов, Ланин, Долгов.

Енисей — Зенит

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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