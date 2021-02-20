Малафеев считает поражение «Зенита» от «Арсенала» в кубковом матче небольшой потерей

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» поражение синие-бело-голубых от тульского «Арсенала» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (1:2).

«Результатом отчасти удивлен. Кубковые матчи для лидеров всегда испытание, потому что приходится показывать максимально свой уровень, но это не всегда получается. Соперник более заинтересован, мотивирован, готов сражаться, для них это возможность показать себя. Такие победы остаются в памяти надолго, всегда радуют игроков и болельщиков. Много таких примеров, когда лидеры проигрывают командам из низших дивизионов. Это не объяснение, но статистика на это указывает», — сказал Малафеев «СЭ».

Также Малафеев отметил, что «Зениту» исторически очень тяжело даются кубки и были моменты вылета и не от команд Премьер-лиги.

«Поражение в кубке не может быть причиной для отставки тренера. Кубок России важный трофей и прошлый год показал, что победы во всех возможных турнирах это показатель силы и качества. «Зенит» всегда хочет выигрывать все по максимуму, но это небольшая потеря, с точки зрения основных задач — победа в чемпионате. Все силы будут полноценно брошены в это направление», — добавил Малафеев.

20 февраля «Арсенал» вышел в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Своего соперника он узнает после жеребьевки.

(Анастасия Пастернак)