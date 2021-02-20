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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Динамо» — «Спартак»: хозяева забили второй мяч

21:05
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«Динамо» во второй раз забило в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

На минуте забил Константин Тюкавин. Счет матча — 2:0 в пользу «Динамо».

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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