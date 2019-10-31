Лучший бомбардир «Торпедо»: «Мы готовы к премьер-лиге»

Нападающий «Торпедо» Иван Сергеев прокомментировал победу в матче 1/8 Олимп-Кубка России над «Балтикой» (1:0), в которой забил победный мяч, свое лидерство в гонке бомбардиров ФНЛ, а также готовность команды к игре в премьер-лиге в следующем сезоне.

— Сложно играть, когда соперник тебя разобрал еще в воскресенье?

— Да, тяжело играть две игры с одним соперником за такой короткий отрезок. Плюс перелет, усталость, это все понятно. Но не обращая внимание на это вышли, настроились и сыграли. Тяжелое поле, тяжелые погодные условия. Хорошо, что выиграли.

— Вам пихали в перерыве за нереализованный выход один на один?

— Да нет, шел обычный подсказ. Сергей Николаевич подошел, сказал: ничего страшного, не расстраивайся, моментики еще будут. Так и получилось. Повезло, оказался в нужном месте в нужное время и подставил.

— Думаете о том, чтобы стать лучшим бомбардиром ФНЛ в этом сезоне?

— Давайте не будем загадывать. Главное команде попасть на первое место, это самое основное, а личное для меня на втором плане.

— Игнашевич уже сказал, что если «Торпедо» выйдет в РПЛ, то не будет отказываться. Вы готовы к РПЛ?

— Конечно, готовы. Мы двигаемся в правильном направлении, тренеры нас готовят. Идем, не обращаем ни на что внимание, в каждом матче играем на победу. Дай бог, чтобы все получилось.

— Теему Пукки из «Норвича» разрывал сначала премьершип, а через год — уже АПЛ. С вами может произойти то же?

— Не знаю, посмотрим. Дай бог. Сначала надо выйти, а там уже посмотрим.

В нынешнем сезоне 24-летний Сергеев провел 20 матчей в ФНЛ и забил 12 голов. В Кубке России на его счету 2 мяча в 3 встречах. (Александр Рогулев)