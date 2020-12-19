«Локомотив» выразил готовность провести финал Кубка

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо заявил, что «РЖД Арена» стала одним из претендентов на проведение финала Бетсити Кубка России.

— РФС в формате сбора коммерческих предложений выяснял позиции клубов о готовности принять финал Кубка России. ФК «Локомотив» наряду со многими другими клубами сообщил о готовности «РЖД Арены» принять финальный матч, — сказал «СЭ» Брейдо.

Ранее о своем намерении провести финал Кубка заявил «Спартак».

(Севастиан Терлецкий)