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«Локомотив» выразил готовность провести финал Кубка

17:21
«РЖД Арена». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«РЖД Арена». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо заявил, что «РЖД Арена» стала одним из претендентов на проведение финала Бетсити Кубка России.

— РФС в формате сбора коммерческих предложений выяснял позиции клубов о готовности принять финал Кубка России. ФК «Локомотив» наряду со многими другими клубами сообщил о готовности «РЖД Арены» принять финальный матч, — сказал «СЭ» Брейдо.

Ранее о своем намерении провести финал Кубка заявил «Спартак».

(Севастиан Терлецкий)

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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