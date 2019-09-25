«Локомотив» вылетел на матч с «Балтикой»

«Локомотив» в своем официальном Twitter поделился фотографиями из перелета в Калининград на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России с местной «Балтикой».

Матч «Балтика» — «Локомотив» состоится сегодня 25 сентября в 21.30, по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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