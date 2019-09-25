«Локомотив» вылетел на матч с «Балтикой»
12:50
«Локомотив» в своем официальном Twitter поделился фотографиями из перелета в Калининград на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России с местной «Балтикой».
Матч «Балтика» — «Локомотив» состоится сегодня 25 сентября в 21.30, по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
Летим в Калининград ?? #БалтикаЛоко pic.twitter.com/ecrVpzbHKJ— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 25, 2019
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