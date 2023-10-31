«Зенит» — «Крылья Советов»: Ренан и Коваленко выйдут с первых минут
«Зенит» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сутормин, Ренан, Чистяков, Алип, Круговой, Ерохин, Мостовой, Ду Кейрос, Коваленко.
«Крылья Советов»: Ломаев, Зотов, Солдатенков, Барач, Гапонов, Горшков, Иванисеня, Хубулов, Шитов, Карпицкий, Писарский.
Матч стартует в 19.30 мск.
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