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Сегодня, 18:34

«Зенит» — «Крылья Советов»: Ренан и Коваленко выйдут с первых минут

Руслан Минаев
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«Зенит» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сутормин, Ренан, Чистяков, Алип, Круговой, Ерохин, Мостовой, Ду Кейрос, Коваленко.

«Крылья Советов»: Ломаев, Зотов, Солдатенков, Барач, Гапонов, Горшков, Иванисеня, Хубулов, Шитов, Карпицкий, Писарский.

Матч стартует в 19.30 мск.

«Зенит» против «Крыльев» и «Балтика» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матчей дня Кубка России

FONBET Кубок России. Группа C
31 окт, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов

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