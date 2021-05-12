Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Локомотив» — «Крылья Советов»: Куликов заменил травмированного Баринова в перерыве

21:09
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил повреждение в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов».

Хавбек не смог выйти на второй тайм. В перерыве его заменил полузащитник Даниил Куликов.

Локомотив — Крылья Советов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Читайте также

Аршавин не отказался бы стать президентом «Зенита»
Источник: «Спартак» рассматривает Фонсеку, Педру Мартинша и Марко Силву на пост главного тренера
Тони Фергюсон назвал свой лучший бой в UFC
«Барселона» упустила победу в матче с «Леванте»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча