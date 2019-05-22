11:38 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Локо" сыграет в особенной форме в финале Кубка с "Уралом". Фото

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"Локомотив" сыграет в особой форме в финале Олимп-Кубка России с "Уралом". Встреча пройдет в среду, 22 мая. Начало - 18:30 (мск).

На игровой футболки будет нашивка, посвященная финальному матчу турнира. Игроки выйдут на поле в классической красно-зеленой форме.

Напомним, в полуфинале Кубка России "Урал" обыграл "Арсенал" с общим счетом 3:2, а "Локомотив" победил "Ростов" (4:2).

Локомотив - Урал

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Материалы сюжета: Кубок России-2018/19. Финал "Локомотив" - "Урал"
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