"Локо" сыграет в особенной форме в финале Кубка с "Уралом". Фото

"Локомотив" сыграет в особой форме в финале Олимп-Кубка России с "Уралом". Встреча пройдет в среду, 22 мая. Начало - 18:30 (мск).
На игровой футболки будет нашивка, посвященная финальному матчу турнира. Игроки выйдут на поле в классической красно-зеленой форме.
Напомним, в полуфинале Кубка России "Урал" обыграл "Арсенал" с общим счетом 3:2, а "Локомотив" победил "Ростов" (4:2).
Особенная форма на особенный матч 🔥#ТворитьИС10РИЮ #ЛокоУрал pic.twitter.com/SsV9E4ifUm– ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 22 мая 2019 г.
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