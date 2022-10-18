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Сегодня, 20:05

Логашов: «Ростов» до сих пор в сердце. Специально надел куртку с логотипом команды"

Микеле Антонов
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Экс-игрок «Ростова» Арсений Логашов поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» — «Ростов».

— «Ростов» до сих пор в сердце. Специально надел куртку с логотипом команды. Думаю, матч будет непростым, но интересным. Буду болеть за «Ростов», переживать. Ну а там итоговый счет покажет.
— Как оцените последние игры команды?
— Последние две игры, по-моему, два поражения. Сложная ситуация. Вроде были наверху, потом чуть опустились. Думаю, Валерий Георгиевич как всегда найдет слова и подберет ключ для победы.
— «Ростов» может побить рекорд по пенальти?
— Главное забивать

«Динамо» сыграет против «Ростова» сегодня, 18 октября, на «ВТБ Арене». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

На данный момент «Ростов» с 6 очками занимает 2-место в турнирной таблице своей группы, московский клуб расположился на 3-й позиции (4 очка).

Арсений Логашов
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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