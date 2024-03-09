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9 марта, 21:15

Степашин: «Динамо» — претендент на чемпионство? Жду победу в Ленинграде!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что ждет победы бело-голубых над «Зенитом» в FONBET Кубке России.

«Динамо» на выезде сыграет с «Зенитом» в ответном матче Кубка России. Игра пройдет 13 марта. Первый матч завершился победой бело-голубых (1:0).

– «Динамо» – претендент на чемпионство?

– Очень жду победу в Ленинграде!

– А в РПЛ?

– Сначала в Ленинграде, – сказал Степашин.

В 20-м туре РПЛ «Динамо» дома обыграло «Ахмат» (2:0). С 38 очками бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на одно очко, а от «Зенита» – на два.

 

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Сергей Степашин
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