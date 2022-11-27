Леонид Федун высказался о драке футболистов «Зенита» и «Спартака» в матче Кубка России

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал драку футболистов в конце матча 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и красно-белыми (0:0, пен. 4:2).

«Москалев не удалил Барриоса. И понеслось. По очкам мы в ММА победили. Но потеряли двух нападающих. Это проблемы весной в следующих матчах. Но и шанс для молодых. А так на фоне ЧМ конечно не очень», — сказал Федун «СЭ».

Главный судья матча Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).