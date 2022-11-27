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Сегодня, 18:57

Карпин — о победе на «Ахматом»: «Сегодня мы провели один из лучших матчей в сезоне»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе в кубковом матче с «Ахматом» (3:0).

— Во втором тайме команда сбавила обороты. С чем это связано?

— Я не считаю, что мы сбавили обороты во второй половине. Просто «Ахмату» нужно было отыгрываться, они добавили активности.

 — Вы довольны игрой?

— Сегодня мы провели один из лучших матчей в сезоне. Футболисты хорошо действовали во всех линиях, спасибо им.

— Как оцените первую половину сезона?

— Результаты неожиданные даже для меня, мы высоко забрались в таблице. Будем и дальше бороться, чтобы оказаться как можно выше. Это та же задача, что и стояла до этого: набрать до перерыва как можно больше очков. В первой части сезона команда эту задачу выполнила.

Источник: https://fc-rostov.ru/ru/news/2343

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