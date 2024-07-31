Кубок России 31 июля, расписание и результаты матчей: «Спартак» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие игры
Матчи пути РПЛ и пути регионов FONBET Кубка России.
В среду, 31 июля, пройдут 12 матчей нового сезона Кубка страны. Игровой день откроет матч пути регионов «Анри» — «Динамо» (Владивосток). В пути РПЛ «Химки» сыграют с «Оренбургом», «Спартак» — с «Динамо» (Москва), «Ахмат» — «Пари НН» и «Краснодар» — ЦСКА.
31 июля, среда
Путь РПЛ. Групповой турнир
Путь регионов. 1-й раунд
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