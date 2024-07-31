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Сегодня, 09:30

Кубок России 31 июля, расписание и результаты матчей: «Спартак» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие игры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Матч «Спартака» и «Динамо» в сезоне Кубка России-2023/24.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Матчи пути РПЛ и пути регионов FONBET Кубка России.

В среду, 31 июля, пройдут 12 матчей нового сезона Кубка страны. Игровой день откроет матч пути регионов «Анри» — «Динамо» (Владивосток). В пути РПЛ «Химки» сыграют с «Оренбургом», «Спартак» — с «Динамо» (Москва), «Ахмат» — «Пари НН» и «Краснодар» — ЦСКА.

Тео Бонгонда, Даниил Денисов (оба &laquo;Спартак&raquo;) и&nbsp;Муми Нгамале (&laquo;Динамо&raquo;). «Спартак» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча Кубка

31 июля, среда

Путь РПЛ. Групповой турнир

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
31 июл, 16:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Оренбург
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
31 июл, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
31 июл, 21:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Пари НН
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
31 июл, 21:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Путь регионов. 1-й раунд

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
31 июл, 12:30. Динамо (Владивосток)
Анри
Динамо Вл
FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
31 июл, 15:00. Динамо (Барнаул)
Темп
Динамо Брл
FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
31 июл, 16:00. им. А.С. Муртазалиева (Хасавюрт)
Победа
Ангушт
FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
31 июл, 17:00. Нова Арена (Санкт-Петербург)
СШОР 1 - Кристалл
Звезда СПб
FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
31 июл, 17:00. Рощино Арена (Рощино)
СШ Ленинградец
Динамо СПб
FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
31 июл, 18:00. Центральный (Одинцово)
Broke Boys
Квант
FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
31 июл, 18:00. Нарт (Черкесск)
Нарт Ч
Биолог-Новокубанск
FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
31 июл, 19:00. Машиностроитель (Псков)
Псков-747
Луки-Энергия

Кубок России по футболу сезон-2024/25: новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика

Футбол
Кубок России
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