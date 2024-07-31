«Краснодар» обыграл ЦСКА в Кубке России, Ленини забил единственный гол

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«Краснодар» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

Единственный гол на 52-й минуте забил Кевин Ленини. На 22-й минуте отличился форвард «быков» Джон Кордоба, однако главный арбитр встречи отменил взятие ворот из-за офсайда Александра Эктова.

В другом матче группы C «Ахмат» обыграл «Пари НН» (4:1).

В следующем матче Кубка России «Краснодар» 15 августа примет «Ахмат», ЦСКА днем ранее в Москве сыграет с «Пари НН».