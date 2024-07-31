Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

31 июля, 23:37

Нападающий «Ростова» Комличенко: «Лыжи я никуда не навострил»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России с «Локомотивом» (0:1).

— Насколько интересны матчи Кубка на этой стадии — по сравнению с чемпионатом?

— Конечно, интересны. Больше болельщиков приходит, атмосфера другая, когда больше народа. Ну и посмотреть на ближайший резерв можно — многие команды делают ротацию. Для команд важно, чтобы все могли сыграть.

— Был ваш загадочный комментарий по поводу будущего — что все может быть. Что это такое?

— Это футбол, мы не знаем, что может произойти завтра. Я никуда не собираюсь, но это футбол. Лыжи я никуда не навострил, — сказал Комличенко «РБ Спорт».

Ближайший матч с участием «Ростова» пройдет 3 августа в Санкт-Петербурге. Там команда Валерия Карпина встретится с «Зенитом».

Источник: РБ Спорт
Николай Комличенко
ФК Зенит
ФК Ростов
0
Читайте также
Соревнования по серфингу на Олимпиаде перенесены из-за непогоды
Российский журналист искупался в Сене в Париже
В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР
92 млн рублей в честь номера, презентация как у Мбаппе и никакого «Трактора». Все о переходе Кузнецова в СКА
Представлен интерьер российского электромобиля «Атом»
Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве
Популярное видео
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок России 31 июля, результаты матчей: «Краснодар» победил ЦСКА, «Спартак» разгромил «Динамо» и другие матчи

Адиев — о победе над «Пари НН»: «Отлично, но задумки не всегда получались»
Новости
RSS RSS
Все новости