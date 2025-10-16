Кубок России, результаты 5-го раунда Пути регионов: «Факел» обыграл «Урал», «Торпедо» победило «Велес» и другие матчи 15 и 16 октября
Матчи FONBET Кубка России
В среду, 15 октября, в 5 этапе Пути регионов «Енисей» уступил «Уфе» (1:1, пенальти — 3:5), «Родина» проиграла «Челябинску» (0:0, пенальти — 4:5), КАМАЗ победил «Чайку» (3:1), «Шинник» уступил «Нефтехимику» (1:1, пенальти — 3:5), «Арсенал» обыграл «Сокол» (1:0).
В четверг, 16 октября, прошли встречи: «Факел» обыграл «Урал» (1:0), «Торпедо» победило «Велес» (3:0), «Черноморец» уступил «Кубани» (1:2).
15 октября, среда
16 октября, четверг
Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
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