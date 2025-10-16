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FONBET Кубок России

16 октября 2025, 22:10

Кубок России, результаты 5-го раунда Пути регионов: «Факел» обыграл «Урал», «Торпедо» победило «Велес» и другие матчи 15 и 16 октября

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Вратарь «Нефтехимика» Тимофей Кашинцев.
Фото ФК «Нефтехимик»
Матчи FONBET Кубка России

В среду, 15 октября, в 5 этапе Пути регионов «Енисей» уступил «Уфе» (1:1, пенальти — 3:5), «Родина» проиграла «Челябинску» (0:0, пенальти — 4:5), КАМАЗ победил «Чайку» (3:1), «Шинник» уступил «Нефтехимику» (1:1, пенальти — 3:5), «Арсенал» обыграл «Сокол» (1:0).

В четверг, 16 октября, прошли встречи: «Факел» обыграл «Урал» (1:0), «Торпедо» победило «Велес» (3:0), «Черноморец» уступил «Кубани» (1:2).

15 октября, среда

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
15 октября 2025, 14:30. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
1:1
Уфа

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
15 октября 2025, 17:00. Арена Химки (Химки)
Родина
0:0
Челябинск

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
15 октября 2025, 18:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)
Чайка
1:3
КАМАЗ

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
15 октября 2025, 18:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
1:1
Нефтехимик

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
15 октября 2025, 19:30. Арсенал (Тула)
Арсенал
1:0
Сокол

16 октября, четверг

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
16 октября 2025, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
1:0
Урал

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
16 октября 2025, 17:30. Арена Химки (Химки)
Торпедо
3:0
Велес

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
16 октября 2025, 20:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец
1:2
Кубань Холдинг

Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
Календарь матчей турнира

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Кубок России
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