Тренер «КАМАЗа» Ахметзянов: «Ребята сражались, но «Зенит» на порядок сильнее нас»

Исполняющий обязанности главного тренера «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:6) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Счет на табло. Удручает в этой ситуации только результат. Я хочу поблагодарить ребят за то, что мы вышли в 1/8 финала, попали на самого грозного соперника в России, на эту машину. Мечтали приехать сюда и сотворить сенсацию. Обидно, что мы пропустили со стандартных положений, это огорчает очень. Ребята сражались, но «Зенит» на порядок сильнее нас, — сказал Ахметзянов.

«Зенит» последним вышел в четвертьфинал турнира Кубка России. Жеребьевка пройдет в пятницу, 4 марта.