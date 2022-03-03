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Сегодня, 22:36

Тренер «КАМАЗа» Ахметзянов: «Ребята сражались, но «Зенит» на порядок сильнее нас»

Ильдар Ахметзянов заявил, что «Зенит» на порядок сильнее «КАМАЗа»
Гоша Чернов
Корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:6) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Счет на табло. Удручает в этой ситуации только результат. Я хочу поблагодарить ребят за то, что мы вышли в 1/8 финала, попали на самого грозного соперника в России, на эту машину. Мечтали приехать сюда и сотворить сенсацию. Обидно, что мы пропустили со стандартных положений, это огорчает очень. Ребята сражались, но «Зенит» на порядок сильнее нас, — сказал Ахметзянов.

«Зенит» последним вышел в четвертьфинал турнира Кубка России. Жеребьевка пройдет в пятницу, 4 марта.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
6:0
КАМАЗ
Голы
Мостовой, 17 (1:0), Юри Алберту, 26 (2:0), Ерохин, 37 (3:0), Юри Алберту, 45 (4:0), Мостовой, 48 (5:0), Дзюба, 85 (6:0)
Зенит
Кержаков Чистяков (Дуглас Сантос, 72) Круговой (Барриос, 72) Адамов Алип Мостовой Сутормин (Караваев, 60) Ерохин (Малком, 72) Оздоев Юри Алберту (Дзюба, 60) Сергеев
КАМАЗ
Мамин Куликов (Морозов, 46) Потапов Аюкин Садыков Свежов (Калугин, 74) Смирнов (Игнатенко, 46) Янушковский (Акоста, 74) Замалиев Воронин Кириллов (Пальцев, 46)
Предупреждения
Потапов 30’, Аюкин 76’
Судьи
Фролов (Москва) Сафьян (Москва) Елеференко (Москва)
ВАР
Сухой (Люберцы) Шаламберидзе (Москва)
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