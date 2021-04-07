Газизов рассказал, когда «Уфа» объявит имя нового главного тренера

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с главным тренером в уфимском клубе.

«Я уже знаю фамилию нового тренера, но сейчас ее озвучивать не хочу. Когда болельщики узнают? Завтра, всё завтра», — сказал Газизов «СЭ».

3 апреля уфимцы объявили об уходе Рашида Рахимова с поста главного тренера команды после поражения от «Динамо» со счетом 0:4. «Уфа» занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

7 апреля «Уфа» потерпела поражение от «Ахмата» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России (0:1). На эту встречу уфимцев вывел тренер Николай Сафрониди.

(Артем Бухаев)