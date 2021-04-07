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Газизов — о поражении «Уфы»: «Играли прилично. Показалось, что судейство было не очень хорошее»

21:44
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России от «Ахмата» (0:1).

«Не скажу, что по игре что-то было не так, — отметил Газизов «СЭ». — Мы после пропущенного гола давили, очень прилично играли. Где-то не повезло, хотя были моменты. Мне показалось, что судейство было не очень хорошее, по крайней мере, в нашу сторону. Были моменты, где была и красная карточка и пенальти. Судья ошибался. Плохо, что в нашу сторону. Подавать жалобу? Нет, а зачем? Матч уже прошел».

Единственный гол на 55-й минуте встречи забил полузащитник грозненцев Евгений Харин. С 88-й минуты «Уфа» играла в меньшинстве — Владислав Камилов получил вторую желтую карточку.

(Артем Бухаев)

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры




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