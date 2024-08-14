«Крылья Советов» и «Спартак» встретятся в Кубке России

«Крылья Советов» сыграют со «Спартаком» во 2-м туре FONBET Кубка России в среду, 14 августа. Игра пройдет на «Солидарность Самара Арене», стартовый свисток прозвучит в 1930 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 15 минут до встречи, будет также доступна на сайте медиахолдинга.

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5 августа команды встречались в 3-м туре РПЛ. Игра проходила в Москве, победу со счетом 3:0 одержали спартаковцы. В 1-м туре Кубка России «Крылья Советов» проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1), а «Спартак» победил московских динамовцев (3:0).