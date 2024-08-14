Кечинов назвал игроков «Спартака», которые точно попадут в состав на матч с «Крыльями»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов рассказал ожиданиями от ротации состава красно-белых в кубковом матче с «Крыльями Советов».

— Ротация всегда есть, как мы видим, потому что сразу в двух турнирах одним и тем же футболистам играть тяжело. У нас, конечно, в 90-е годы все было по-другому: мы играли на три фронта, и такой ротации не было. Олег Иванович определялся с основным составом — и этот состав постоянно играл. Сейчас же футболисты не выдерживают и чемпионат, и кубок. Поэтому однозначно основной костяк в игре с «Крыльями» составят те, кто мало играл в этих четырех турах: Жозе Виллиан, Мелешин, Литвинов... — цитирует Кечинова «РБ Спорт».