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Сегодня, 10:44

Кечинов назвал игроков «Спартака», которые точно попадут в состав на матч с «Крыльями»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов рассказал ожиданиями от ротации состава красно-белых в кубковом матче с «Крыльями Советов».

— Ротация всегда есть, как мы видим, потому что сразу в двух турнирах одним и тем же футболистам играть тяжело. У нас, конечно, в 90-е годы все было по-другому: мы играли на три фронта, и такой ротации не было. Олег Иванович определялся с основным составом — и этот состав постоянно играл. Сейчас же футболисты не выдерживают и чемпионат, и кубок. Поэтому однозначно основной костяк в игре с «Крыльями» составят те, кто мало играл в этих четырех турах: Жозе Виллиан, Мелешин, Литвинов... — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

Матч группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится в среду, 14 августа, в Самаре. Начало — в 19.30 мск.

Источник: РБ Спорт
Валерий Кечинов
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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