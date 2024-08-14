«Крылья Советов» — «Спартак»: Орозко и Маркиньос выйдут с первых минут

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Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Спартака» на матч группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Крылья Советов»: Ломаев, Печенин, Гапонов, Евгеньев, Бейл, Бабкин, Иванисеня, Орозко, Дмитриев, Бабаев, Цыпченко.

Запасные: Фролов, Недоспасов, Солдатенков, Грибакин, Рассказов, Галдамес, Костанца, Витюгов, Ежов, Олейников, Шитов, Попов.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Маслов, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Медина, Маркиньос, Виллиан Жозе.

Запасные: Максименко, Довбня, Бабич, Гузиев, Рябчук, Умяров, Барко, Бонгонда, Зиньковский, Угальде, Зорин, Мелешин.

Матч пройдет в Самаре и начнется в 19.30 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.