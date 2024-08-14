«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в матче группы А пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 14 августа. Игра состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. За ключевыми событиями встречи «Крылья Советов» — «Спартак» можно следить в матч центре на нашем сайте. Трансляцию бесплатно в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России стартовал 30 июля 2024 и завершится 1 июня 2025.

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