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«Крылья Советов» — «Динамо»: видеотрансляция матча БЕТСИТИ Кубка России

16:30
Футболисты «Динамо». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Динамо». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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8 апреля «Крылья Советов» в Самаре сыграют с московским «Динамо» в матче четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча начнется в 17.30 (мск).

«Крылья Советов» с 79 очками лидируют в турнирной таблице ФНЛ. В 1/8 финала Кубка самарцы одержали разгромную победу над «Химками» (4:0).

«Динамо» в предыдущей стадии выбило из турнира «Спартак» (2:0). Команда Сандро Шварца с 42 баллами располагается на пятой строчке в Тинькофф РПЛ.

Следить за текстовой трансляцией матча «Крылья Советов» — «Динамо» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Динамо»

Крылья Советов — Динамо

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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