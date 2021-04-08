8 апреля «Крылья Советов» в Самаре сыграют с московским «Динамо» в матче четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча начнется в 17.30 (мск).

«Крылья Советов» с 79 очками лидируют в турнирной таблице ФНЛ. В 1/8 финала Кубка самарцы одержали разгромную победу над «Химками» (4:0).

«Динамо» в предыдущей стадии выбило из турнира «Спартак» (2:0). Команда Сандро Шварца с 42 баллами располагается на пятой строчке в Тинькофф РПЛ.

Следить за текстовой трансляцией матча «Крылья Советов» — «Динамо» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Динамо»