Чалов заявил, что не обращает внимания на изменение формата Кубка России

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что игроки московской команды не обращают внимания на изменение формата FONBET Кубка России.

«Не смотрим на изменение формата, потому что для нас приоритет — побеждать в каждой игре. Мыслей о том, что есть право на ошибку, нет. Всегда думаем только о победе», — приводит слова Чалова ТАСС.

В сезоне-2022/23 в Кубке России впервые будет использована система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). ЦСКА 23 февраля в Москве примет «Краснодар» в первом матче 1/4 финала «плей-офф Пути Российской премьер-лиги (РПЛ)». Ответная встреча состоится на поле соперника 28 февраля.