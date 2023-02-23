Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:19

Чалов заявил, что не обращает внимания на изменение формата Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что игроки московской команды не обращают внимания на изменение формата FONBET Кубка России.

«Не смотрим на изменение формата, потому что для нас приоритет — побеждать в каждой игре. Мыслей о том, что есть право на ошибку, нет. Всегда думаем только о победе», — приводит слова Чалова ТАСС.

В сезоне-2022/23 в Кубке России впервые будет использована система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). ЦСКА 23 февраля в Москве примет «Краснодар» в первом матче 1/4 финала «плей-офф Пути Российской премьер-лиги (РПЛ)». Ответная встреча состоится на поле соперника 28 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/17125551
Федор Чалов
Футбол
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Первый тренер Дзюбы — о дебюте футболиста за «Локомотив»: «Уже видно, что он создает хорошую атмосферу в клубе»
«Спартак» начал матч без легионеров впервые в 21 веке
«Крылья Советов» — «Динамо»: Писарский дебютирует за самарцев
Дзюба был хорош. Но «Спартак» будущего — лучше
Ветеран ЦСКА — о матче с «Краснодаром»: «Поле мерзлое, будет абсолютная нивелировка, зараза такая!»
Тарханов заявил, что Дзюба мог забить три мяча «Спартаку»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Динамо»: Писарский дебютирует за самарцев

«Спартак» начал матч без легионеров впервые в 21 веке
Новости
RSS RSS
Все новости