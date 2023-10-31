Круговой рассказал, что «Зенит» играл на победу в матче с «Крыльями» в Кубке России

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Как настраивались на игру и все ли пошло по плану?

— Настраивались на победу. Нам обязательно нужно было выиграть, чтобы выйти из группы с первого места. То, что получилось — это хорошо. Но начали мы неважно и уже на первой минуте могли пропустить. Потом были подходы и моменты, но хорошо, что все хорошо закончилось.

— Почему так долго пришлось ждать первого гола? Забили в самой концовке.

— Подходы были, не хватало, может быть, последнего паса и реализации. Открываний за спину тоже было не очень много. То, что требовали от нас — моментами было немного непонятно, как нам играть.

«Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф Пути РПЛ с первого места. У «Крыльев» 3 очка и последнее место.