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31 октября, 23:39

Ерохин считает, что «Зенит» мог выйти вперед в первом тайме матча с «Крыльями»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Непростой матч. Я думаю, что у нас и в первом тайме были моменты, чтобы выйти вперед, но нужно было хладнокровнее действовать в последней фазе атаки. То, что победили сегодня — это важно. Очень хотели занять первое место. Победа есть победа, и результат, которого мы хотели, достигнут.

— Вы не впервые действуете на позиции, на которой играли сегодня. Насколько вам комфортно? У вас было минимум три момента и все — удары головой.

— Сегодня получилось так, что по ходу матча я сыграл на трех позициях. Нападающим, крайним нападающим и в конце матча — опорным полузащитником. Поэтому перестраиваюсь спокойно. Моменты были, особенно со стандартов. Немного не хватило каких-то сантиметров.

— Завершен групповой этап, «Зенит» занимает первое место. Насколько в целом довольны выступлением в кубке?

— То, что вышли с первого места — плюс для нас. Насколько я знаю, у нас в 1/4 финала будет первая игра на выезде, а после зимней паузы будем играть на своем поле. Дома, я думаю будет небольшое преимущество. Будем ждать соперника и готовиться.

«Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф Пути РПЛ с первого места. У «Крыльев» 3 очка и последнее место.

Александр Ерохин
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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