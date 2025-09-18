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«Краснодар» не смог вылететь из Самары из-за закрытия аэропорта

Павел Лопатко

Игроки «Краснодара» не смогли вылететь из самарского аэропорта Курумоч в связи с его временным закрытием, сообщает matchtv.ru.

По данным источника, изначально самолет с футболистами должен был взлететь в 11.00 мск, однако рейс перенесли не более поздний срок.

В аэропорту Курумоч 18 сентября вводили временные ограничения на использование воздушного пространства.

17 сентября «Краснодар» в Самаре победил «Крылья Советов» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

&laquo;Краснодар&raquo; на&nbsp;выезде обыграл &laquo;Крылья Советов&raquo; в&nbsp;матче FONBET Кубка России.«Краснодар» снова выиграл в Самаре. Кордоба организовал победный гол Дугласа Аугусто

Источник: Matchtv.ru
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ФК Краснодар
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