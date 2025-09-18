«Краснодар» не смог вылететь из Самары из-за закрытия аэропорта

Игроки «Краснодара» не смогли вылететь из самарского аэропорта Курумоч в связи с его временным закрытием, сообщает matchtv.ru.

По данным источника, изначально самолет с футболистами должен был взлететь в 11.00 мск, однако рейс перенесли не более поздний срок.

В аэропорту Курумоч 18 сентября вводили временные ограничения на использование воздушного пространства.

17 сентября «Краснодар» в Самаре победил «Крылья Советов» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.