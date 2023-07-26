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Сегодня, 20:00

«Краснодар» — «Спартак»: время начала матча и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Краснодар» и «Спартак» 25 июля сыграют в 1-м туре группового этапа Кубка России
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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В четверг, 27 июля, пройдет матч 1-го тура группового этапа Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком». Встреча пройдет в Краснодаре, начало — 20:00 (по московскому времени).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак». Также следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и канале «Матч ТВ».

Кубок России. Группа D
27 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

Последняя очная встреча команд прошла в апреле 2023 года. Тогда «Спартак» со счетом 4:3 обыграл «Краснодар».

В прошлом розыгрыше Кубка страны быки на стадии группового этапа в своей группе смогли обойти «Локомотив», «Пари НН» и «Химки». «Спартак» также занял первую строчку в турнирной таблице группового турнира.

В сезоне-2022/23 победителем Кубка России стал ЦСКА, который в Суперфинале оказался сильнее «Краснодара».

Кубок России 2023 / 2024: календарь и участники группового турнира пути РПЛ

Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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