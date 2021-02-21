«Краснодар» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча, во сколько начало
В воскресенье, 20 февраля, состоится матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
В этом сезоне команды встречались друг с другом всего раз в рамках чемпионата России и сыграли вничью. В прошлом чемпионате соперники обменялись сухими победами.
Следить за матчем «Краснодар» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Онлайн-трансляция матча «Краснодар» — «Сочи» в 17.00 (мск) на сайте «СЭ»
Смотреть видеотрансляцию матча на сайте Матч ТВ
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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