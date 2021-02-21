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«Краснодар» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча, во сколько начало

15:30
«Краснодар» на своем поле примет «Сочи». Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» на своем поле примет «Сочи». Фото ФК «Краснодар»
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В воскресенье, 20 февраля, состоится матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

В этом сезоне команды встречались друг с другом всего раз в рамках чемпионата России и сыграли вничью. В прошлом чемпионате соперники обменялись сухими победами.

Следить за матчем «Краснодар» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Онлайн-трансляция матча «Краснодар» — «Сочи» в 17.00 (мск) на сайте «СЭ»

Смотреть видеотрансляцию матча на сайте Матч ТВ

Краснодар — Сочи

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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