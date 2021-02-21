Руслан Нигматуллин сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Тамбов» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России
Экс-голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин дал неожиданный прогноз на матч «Локомотив» — «Тамбов» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча состоится сегодня в Москве и начнется в 17.00.
— Фаворит, естественно, «Локомотив», который успешно и продуктивно поработал на сборах и показал очень результативную и мощную игру в товарищеских матчах. У «Тамбова» продолжаются большие финансовые трудности и в связи с этим есть кадровые проблемы. Команда лишилась в межсезонье многих футболистов.
БЕТСИТИ оценивает вероятность победы гостей коэффициентом 17.00, ничьи — 6.20. А ведь это Кубок России, здесь возможно все. Почему я обращаю на это внимание? Наверняка будет недооценка соперника со стороны хозяев плюс синдром первого матча, в котором зачастую не все получается. Очень привлекательно выглядит коэффициент «обе забьют» — 2.75, — отметил Нигматуллин.
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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