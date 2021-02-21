Экс-голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин дал неожиданный прогноз на матч «Локомотив» — «Тамбов» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча состоится сегодня в Москве и начнется в 17.00.

— Фаворит, естественно, «Локомотив», который успешно и продуктивно поработал на сборах и показал очень результативную и мощную игру в товарищеских матчах. У «Тамбова» продолжаются большие финансовые трудности и в связи с этим есть кадровые проблемы. Команда лишилась в межсезонье многих футболистов.

БЕТСИТИ оценивает вероятность победы гостей коэффициентом 17.00, ничьи — 6.20. А ведь это Кубок России, здесь возможно все. Почему я обращаю на это внимание? Наверняка будет недооценка соперника со стороны хозяев плюс синдром первого матча, в котором зачастую не все получается. Очень привлекательно выглядит коэффициент «обе забьют» — 2.75, — отметил Нигматуллин.

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