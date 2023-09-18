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Сегодня, 15:00

«Краснодар» — «Динамо»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России

Прямая трансляция матча FONBET Кубка России «Краснодар» — «Динамо» пройдет 19 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Владимир Ивич.
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» на своем поле примет московское «Динамо» в матче группового турнира FONBET Кубка России 19 сентября, во вторник. Игра пройдет на «Арене Краснодар», начало — в 15.00 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Динамо» будет доступна в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало — в 14.45 19 сентября.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния.

«Быки» под руководством тренера Владимира Ивича занимают третье место в турнирной таблице группы D с тремя очками. Московская команда тренера Марцела Лички располагается на второй строчке с 4 баллами.

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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