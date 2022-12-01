Лепехин: «Мне непонятно, почему все шесть футболистов «Зенита» и «Спартака» получили одинаковые дисквалификации»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал решение дисквалифицировать шесть футболистов сине-бело-голубых и «Спартака» по итогам встречи группового этапа Кубка России.

В четверг, 1 декабря КДК РФС дисквалифицировал Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак») на 6 матчей. Наказание распространяется исключительно на матчи Кубка России.

«Конечно, нужно исходить из регламента. Если в нем прописаны такие виды наказания за подобные проступки, то так тому и быть. Но мне непонятно, почему все 6 человек получили одинаковые дисквалификации. Кто-то более негативно себя проявил, а кто-то менее. Возможно, это было сделано, чтобы пресечь какие-то разговоры и перестраховаться. Нужно внимательно смотреть видео, детально разбираться, кто куда бежал и кто кого бил. Наказывать за такие побоища, конечно, нужно, но не думаю, что они все одинаково виноваты», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти) состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи футболисты обеих команд устроили драку на поле.