Добровинский: «Удивляет позиция КДК относительно Промеса, он фигурировал в стычке»

Юрист Александр Добровинский высказался о решении КДК дисквалифицировать шесть футболистов на шесть матчей Кубка России по итогам массовой драки в матче группы Пути РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 — по пен).

— Шесть матчей — это довольно много, это почти все оставшиеся матчи кубка. По сути, дисквалифицированные футболисты отстранены от игры в Кубке. Но такое наказание логично, все по букве закона. Немножко удивляет позиция относительно Промеса, потому что он фигурировал в этой стычке, но Квинси и на поле никакого наказания не получил, хотя все утверждают, что он был в эпицентре событий.

— На ваш взгляд, Квинси тоже надо было дать шесть матчей?

— Удивительно, почему в матче он не получил даже желтой карточки. Значит, он каким-то образом был оправдан, — цитирует «РБ Спорт» Добровинского.

В четверг, 1 декабря КДК РФС дисквалифицировал Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак») на 6 матчей. Наказание распространяется исключительно на матчи Кубка России.