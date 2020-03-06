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Константин Лепехин: «Было бы справедливо провести полуфинал Кубка России в Петербурге»

20:45
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Обладатель Кубка России 1999 года в составе «Зенита» Константин Лепехин в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что честнее провести полуфинальный матч Олимп-Кубка России «Зенит» — «Спартак» в Петербурге.

Ранее владелец московского клуба Леонид Федун заявил, что раз этот пункт не прописан в регламенте, правильнее будет провести жеребьевку хозяина поля.

— Более справедливо было бы играть матч Петербурге. «Зенит» провел два матча на выезде, «Спартак» же выступал на своем поле. Поэтому с точки зрения честности и последовательности верно сыграть на стадионе в Питере. Но «Спартак» тоже можно понять: организаторы не прописали пункт в регламенте. Ситуация очень нехорошая, она собирает в себе слишком много негатива. Как можно было не прописать такие простые вещи? Я не понимаю. (Дмитрий Зимин)

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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