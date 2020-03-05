Леонид Федун: «Если нет пункта в регламенте, пусть хозяина полуфинала Кубка России с «Зенитом» определит жеребьевка»

Президент «Спартака» Леонид Федун считает, что хозяин полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (встреча состоится 23 апреля) должен определить жребий.

Вчера «СЭ» писал о сложившейся непростой ситуации в этом вопросе. После изменений формата Кубка России регламент турнира, похоже, забыли привести в соответствие. Сейчас в нем подробно описывается, как определяются хозяева полей в 1/16 и 1/8 финала. И точка. Помимо этого есть пункты о совместной комиссии. Она проводит жеребьевки, определяя хозяев и гостей, а также «рассматривает вопросы, возникающие по ходу проведения соревнования, связанные с местом и сроками проведения матчей и/или иные вопросы, возникшие по причине каких либо разногласий между участниками соревнования».

Ранее генеральный директор питерского клуба Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» заметил, что по логике игра должна состояться в Санкт-Петербурге, так как в противном случае «Спартак» проведет три подряд домашних кубковых матча дома.

— Раз в регламенте этого пункта не прописано, я бы хотел, чтобы хозяев полуфинального матча определила жеребьевка, — сказал Федун. (Виталий Айрапетов)