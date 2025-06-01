Бабаев — о будущем Акинфеева: «Он точно будет играть в следующем сезоне»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал игру вратаря армейцев Игоря Акинфеева в суперфинале FONBET Кубка России против «Ростова» (0:0, пенальти 4:3).

— Игорь Акинфеев всегда спасает ЦСКА. Он стал самым титулованным футболистом в истории России. Здесь слова излишни. Приятно, что он с нами, он остается в команде. Надеюсь, что будет радовать болельщиков своей игрой.

— Сколько Акинфеев еще будет играть?

— Точно еще следующий сезон. А дальше, как он сам захочет. Сколько позволит его здоровье.

Голкипер армейцев отразил один удар в серии пенальти. 39-летний вратарь выиграл 22-й трофей в карьере и стал самым титулованным российским футболистом, обойдя Сергея Игнашевича и Юрия Жиркова (оба — по 21 трофею).