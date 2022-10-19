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Сегодня, 17:40

Стало известно, почему Джикия пропускает кубковый матч «Спартака» против «Факела»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вадим Шпинев, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии рассказал «СЭ», почему футболист пропускает матч Кубка России против «Факела».

«Не он один не поехал, но и еще ряд футболистов не собирались отправляться на кубковый матч, насколько я знаю. Все в порядке, просто пауза небольшая, восстановиться, поделать процедуры. А так ничего серьезного. Решение тренерского штаба. Вполне оправданное», — сказал Шпинев «СЭ».

Матч «Факел» — «Спартак» состоится сегодня, 19 октября и начнется в 18.00 по московскому времени.

Георгий Джикия
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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