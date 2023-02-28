Представители «Волги» и «Зенита» вызваны на заседание КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке по матчу 1/4 финала Пути Регионов FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3).

«На заседание вызваны представители «Волги» и «Зенита». Рассмотрим не только инцидент с бананом, но и бросание посторонних предметов на поле с попаданием в игроков, судей и стюардов. Заседание пройдет 3-го числа в 13.00», — сказал Григорьянц «СЭ».

На 90+1-й минуте четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан.

Ранее в РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара.