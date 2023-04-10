КДК РФС рассмотрит выход Абаскаля за пределы технической зоны в матче с «Уралом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания по матчам FONBET Кубка России.

«По Кубку нарушения были только в одном матче. В матче «Урал» — «Спартак» тренеры Гончаренко, Ермакович и Абаскаль выходили за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Спартак» уступил «Уралу» по сумме двух матчей в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1, 1:2). Московская команда опустилась в нижнюю сетку плей-офф, где сыграет против «Акрона».