Нагорных рассказал, как разрешилась ситуация с Бариновым и Кубком России

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, как разрешилась ситуация с хавбеком команды Дмитрием Бариновым и его участием в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона» (1:1, 6:7 — по пенальти).

— Как разрешилась ситуация с Бариновым и Кубком России?

— Ситуация уже была разобрана, руководство клуба предупреждено, что такое не должно повторяться в дальнейшем. Понятно, что в любом случае это недопустимо. Надеюсь, в будущем такого не случится.

14 марта капитан «Локомотива» Баринов не имел играть против «Акрона». Он получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Ее он должен был отбыть именно в игре во встрече с «Акроном».