Кашшаи считает, что Иванов не должен был удалять Понсе в кубковом матче

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи заявил, что главный арбитр матча 1/4 финала Олимп — Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА (3:2 доп. вр.) Сергей Иванов допустил ошибку, когда удалял за вторую желтую карточку нападающего красно-белых Эсекиэля Понсе. В том эпизоде арбитр посчитал, что аргентинец отмахнулся и попал в лицо защитнику красно-синих Вадиму Карпову.

— Как можно увидеть на повторе, контакт был незначительным. Здесь большая ответственность лежит на игроках. Каждый футболист должен вести себя корректно на поле. Если бы это была не вторая желтая, то удаления не было бы. Это не желтая карточка, арбитр ошибся.

Но я хочу подчеркнуть, что Сергей Иванов хорошо отработал все 120 минут. И мне обидно, что после такого яркого матча две недели все еще обсуждают единственную ошибку судьи. (Наталья Юрина)